کد خبر:۱۳۲۸۷۲۰
نبض خبر

تصاویر ضرب‌وشتم وحشیانه بانوان توسط یک رذل

سرهنگ حسین مافی فرمانده انتظامی ری گفت: «پس از انتشار کلیپی در شبکه‌های اجتماعی، که در آن یک زن در محدوده باقرشهر از سوی یک مرد مورد ضرب و شتم قرار گرفته، موضوع در شهریور ماه امسال در دستور کار تیم عملیات کلانتری 175 باقرشهر قرار گرفت. طی رصدهای اطلاعاتی متهم شناسایی و پس از کسب دستور قضائی در یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شد. متهم در بازجویی‌های انجام شده به جرم خود اعتراف کرده و 5 شاکی خانم و آقا با حضور در کلانتری از متهم شکایت کرده و متهم تحویل مرجع قضائی و برابر دستور مقام قضائی متهم روانه زندان شد.» تصاویر کتک زدن یکی از زنان توسط این رذل و همچنین توضیحات نیروی انتظامی را می‌بینید و می‌شنوید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
9
53
پاسخ
حمل سلاح باید آزاد باشد و کشتن این سگ های ولگرد هم هیچ منع قانونی نباید داشته باشد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
روان شناس مراجعه کن ، اگر دست امثال تو سلاح باشه کسی براشون بوق بزنه هم می خوان طرف رو بکشن
م .ا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
فقط بایدانگشت قطع بکننن
قشقایی
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
اگراونجابودم جنازش مینداختم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
0
60
پاسخ
دیوانه است و قلاده باید بست به این آدم ها. اردوگاه کار اجباری به مدت 30 سال.
ناشناس
|
Canada
|
۰۷:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
0
53
پاسخ
تابناک اگه میخوای وظیفه خودتو درست انجام بدی، خبرهایی مثل این رو پیگیری و نتیجه رو هم اطلاع رسانی کن.
ببینیم واقعا به سزای عملشون میرسن چنین افراد پستی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
دو تا بحث هست:
یکی اینکه این آدم حتما مشکل روحی داشته و نیاز به درمان دارد.
دوم اینکه متاسفانه در زندان با این افراد برخوردهای خشنی می شود که خارج از شان انسانی است و به نوعی دل آسیب دیدگان را خنک می کند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
9
8
پاسخ
من که بجز ساعت چیزی ندیدم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
ببخشید این دفعه میدیم دور تا دور دوربین نصب کنند
ناشناس
|
Japan
|
۰۷:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
0
35
پاسخ
جرم این یزه کاران محرز است وباید خیلی سریع قبل از محاکمه ورفتن به زندان تعزیراتی مثل شلاق همان ابتدا در موردشان اعمال شود تا بدانند که هر وقت دستشان به آتش نزدیک میشود بلافاصله میسوزد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
0
42
پاسخ
باید با همون دستی که زد از مچ قطع بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
1
35
پاسخ
بندازیدش زندان تا بپوسه اونجا
این ادم روانی وجانی نباید ازاد باشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
متاسفانه در مورد این افراد اغلب احکام بازدارنده نیست
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
0
46
پاسخ
آقا اینو انقدر مثل سگ بزنیدش که یا سقط بشه یا بقیه عمرشو مثل یک گیاه در آرامش کامل و بیحرکت زندگی کنه ، چنین موجود روانی و خطرناکی اگه بعد از پنجاه سال هم از زندان آزاد بشه هیچ کاری بجز قتل و آدمکشی نخواهد داشت ، لطفا لطفا لطفا با آزاد کردن مجدد این‌حیوان وحشی امنیت روانی جامعه رو نابود نکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
7
11
پاسخ
"تصاویر ضرب و شتم وحشیانه" درسته تابناک جان!
تصویر که وحشیانه نمیشه!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
چی میگی؟
تهرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
اگه وحشیانه نیست چیه شما بگو
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
درست می فرمایید
تصاویر ضرب و شتم وحشیانه
اینجوری درسته
ناشناس
| Poland |
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
عزیزانی که کامنت گذاشته اند توجه کنند که ایشان یک تذکر بجا و درست دستور زبان فارسی داده اند که وارد هم است. گفته اند به جای اینکه بنویسید "تصاویر وحشیانه ضرب و شتم" درست تر اینه که بنویسید " تصاویر ضرب و شتم وحشیانه". وحشیانه بودن عمل این مجرم را که نفی نکرده اند!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
عزیزم از نظر دستور ادب فارسی «ضرب و شتم» وحشیانه است.
سیاوش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
0
7
پاسخ
به نظر من باید چند ماه در جزیره نمک تبعید بشه.جزیره نمک وضعیتی موقتی داره هنگام جزر کاملا مشهود هست و در موقع مد تقریبا 95 درصد مساحت جزیره به زیر آب فرو میره.اونجا هیچ امکاناتی وجود نداره و شخص اونجا قدر آزادی ، و آدم های پیرامونی رو میدونه.
