پایان حسرت 12 ساله: ایران قهرمان کشتی آزاد جهان شد

تیم ملی کشتی آزاد ایران بعد از 12 سال توانست در بخش تیمی عنوان قهرمانی مسابقات جهانی را از آن خود کند.رئیس جمهور در پیامی به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در رقابت‌های جهانی کرواسی، این موفقیت ارزشمند را به اعضای تیم ملی کشتی، کادر فنی و مدیریتی، خانواده‌های عزیز آنان و ملت شریف ایران تبریک گفت.