عبدالباری عطوان، کارشناس برجسته عرب، در واکنش به حمله اسرائیل به دوحه و ترور فرماندهان مقاومت گفت: «هیچ پاسخی از سوی کشورهای عربی دیده نمی‌شود... یک ذره مرد باشید ای عرب‌ها، یک ذره انسان باشید، یک ذره شجاعت داشته باشید. همه انتظار داشتند کشورهای عربی، به‌ویژه اعضای شورای همکاری خلیج فارس، پاسخ حمله به قطر را بدهند. حتی آمریکا که بزرگ‌ترین پایگاه نظامی‌اش در قطر است، هیچ واکنشی نشان نداد... قطر نه گاز را قطع کرد، نه نفت را، نه حتی از سلاح انرژی استفاده کرد... همه چیز مثل قبل از حمله ادامه یافت. دولت قطر اعلام کرد که از مذاکرات عقب‌نشینی نمی‌کند...» با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.