فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران

پس از بمباران تاسیسات اتمی ایران، حالا آمریکا و اسرائیل سراغ برنامه موشکی ایران رفتند. مارکو روبیو که به فلسطین اشغالی رفته در کنفرانس خبری با بنیامین نتانیاهو با تکرار گستاخی‌هایش خواستار پایان دادن به برنامه موشکی ایران شد. وزیرخارجه آمریکا گفت: «چند هفته پیش در مورد تمایل ایران به دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های کوتاه و میان‌برد صحبت کردم که قادر به تهدید حضور ما در این نیمکره و امنیت اسرائیل هستند. اما این تهدید فراتر از آن می‌رود و به پادشاهی‌های خلیج فارس و حتی اروپا نیز گسترش می‌یابد. برخی از موشک‌هایی که ایران در حال توسعه است، قادر به هدف قرار دادن کشورهای اروپایی خواهند بود!» تعابیر مارکو روبیو که به نظر می‌رسد تلاش برای ریل گذاری و اجماع سازی علیه برنامه موشکی ایران به ویژه در اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس جهت هموار کردن حمله اسرائیل به صنایع موشکی ایران است را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر برنامه موشکی ایران بازدارندگی موشکی صنعت موشکی ایران خلع سلاح موشکی ویدیو حمله اسرائیل به ایران جنگ ایران و اسرائیل مارکو روبیو
