پالایشگاه ایلام، تنها پالایشگاه گاز غرب کشور
پالایشگاه ایلام، تنها پالایشگاه گاز غرب کشور، با ظرفیت دریافت روزانه ۶.۸ میلیون مترمکعب گاز از میدانهای تنگ بیجار، نقش حیاتی در تأمین خوراک پتروشیمی و پایداری شبکه گاز غرب دارد. این پالایشگاه با تولید محصولات راهبردی نمادی از توسعه و نوآوری در استان ایلام است.
