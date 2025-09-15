رونمایی از نخستین روبات وکیل ایران

نخستین روبات وکیل ایران با عنوان روبولگال که توسط دو فعال عرصه نوآوری و فناوری کشورمان طراحی شده است، عصر دوشنبه۲۴ شهریور با حضور جمعی از مسئولان قضایی و وکلا در هتل پارسیان استقلال رونمایی شد.