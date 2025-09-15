En
/
فا
En العربیة
العربیة / English
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۲۸۶۸۱
بازدید: ۶۳۹

رونمایی از نخستین روبات وکیل ایران

نخستین روبات وکیل ایران با عنوان روبولگال که توسط دو فعال عرصه نوآوری و فناوری کشورمان طراحی شده است، عصر دوشنبه۲۴ شهریور با حضور جمعی از مسئولان قضایی و وکلا در هتل پارسیان استقلال رونمایی شد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
روبات وکیل ایران روبولگال قوه قضائیه عکس خبری
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.