آموزش نیروهای مردمی ونزوئلا برای مقابله با تجاوز احتمالی نیروهای آمریکایی
همزمان با تشدید تنشها بین واشنگتن و کاراکاس در پی اعزام و استقرار نیروهای آمریکایی در کارائیب و آبهای نزدیک ونزوئلا برای آنچه مبارزه با کارتلهای مواد مخدر خوانده است، نیکلاس مادورو، رئیس جمهور و ولادیمیر پادرینو، وزیر دفاع ونزوئلا از وحدت و یکپارچگی مردم این کشور که در قالب نیروهای شبهنظامی در حالت آمادهباش قرار دارند، خبر داد.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:ونزوئلا نیکلاس مادرو نیروهای مردمی عکس بین الملل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.