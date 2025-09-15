En
کد خبر: ۱۳۲۸۶۱۰
بازدید: ۳

آموزش نیروهای مردمی ونزوئلا برای مقابله با تجاوز احتمالی نیروهای آمریکایی

همزمان با تشدید تنش‌ها بین واشنگتن و کاراکاس در پی اعزام و استقرار نیروهای آمریکایی در کارائیب و آب‌های نزدیک ونزوئلا برای آنچه مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر خوانده است، نیکلاس مادورو، رئیس جمهور و ولادیمیر پادرینو، وزیر دفاع ونزوئلا از وحدت و یکپارچگی مردم این کشور که در قالب نیروهای شبه‌نظامی در حالت آماده‌باش قرار دارند، خبر داد.

ونزوئلا نیکلاس مادرو نیروهای مردمی عکس بین الملل
