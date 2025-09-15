مقایسه بازی کوروش تهامی و شان پن!

بازی کوروش تهامی در سریال «محکوم» با انتقادهای زیادی در فضای مجازی همراه شده است. کاربران معتقدند بازی این بازیگر در صحنه شنیدن خبر کشته شدن دخترش مصنوعی و غیرقابل‌باور بوده و حتی برخی با کنایه آن را «مستحق زرشک طلایی» دانسته‌اند؛ جایزه‌ای نمادین که برای ضعیف‌ترین بازی‌ها و آثار در نظر گرفته می‌شود. در این میان، عده‌ای نیز این سکانس را با بازی شان پن مقایسه کرده‌اند؛ مقایسه‌ای که به گفته کاربران نشان می‌دهد فاصله زیادی میان اجرای طبیعی شان پن و بازی تهامی وجود دارد و اصلاً قابل قیاس نیست. ویدیویی از مقایسه بازی تهامی و شان پن را می‌بینید.