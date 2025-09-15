هومن سیدی کارگردان «وحشی» در نتفلیکس؟!

هومن سیدی در فستیوال بین المللی فیلم تورنتو TIFF، درباره احتمال همکاری‌های آینده با پلتفرم‌های جهانی نظیر نتفلیکس تعابیری به کار برد که بحث همکاری‌اش را به میان کشید. اظهارات کارگردان سریال وحشی را می‌بینید و می‌شنوید.