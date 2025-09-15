۲۴/شهريور/۱۴۰۴
Monday 15 September 2025
۱۱:۱۸
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
جدیدترین اخبار
یادداشت
بالای صفحه
فیلم
>>
سینما و سرگرمی
تعداد بازدید : 51
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_2108657" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1328548/2108657?width=700&height=400"></script></div>
کد خبر:۱۳۲۸۵۴۸
کد خبر:۱۳۲۸۵۴۸
270
بازدید
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
15 September 2025
نبض خبر
هومن سیدی کارگردان «وحشی» در نتفلیکس؟!
هومن سیدی در فستیوال بین المللی فیلم تورنتو TIFF، درباره احتمال همکاریهای آینده با پلتفرمهای جهانی نظیر نتفلیکس تعابیری به کار برد که بحث همکاریاش را به میان کشید. اظهارات کارگردان سریال وحشی را میبینید و میشنوید.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
https://www.tabnak.ir/005ZcC
لینک کپی شد
گزارش خطا
پسندها:
۰
اشتراک گذاری
فیسبوک
سروش
واتساپ
لینکدین
توییتر
تلگرام
برچسبها:
نبض خبر
هومن سیدی
سریال وحشی
ویدیو
اخبار مرتبط
جواد عزتی و هومن سیدی روی فرش قرمز + عکس
ویدیوهای مرتبط
حمله با پیاز به مهرداد صدیقیان!
افشاگری مهرداد صدیقیان از بازیگر زن که بعد از خوردن پیاز در صحنه...
هومن سیدی کارگردان «وحشی» در نتفلیکس؟!
هومن سیدی در فستیوال بین المللی فیلم تورنتو TIFF، درباره احتمال...
پشت پرده خروج گوگوش و مسعود کیمیایی با چراغ سبز خاتمی از ایران
کامبیز قربانی پسر گوگوش فاش کرد که مادرش به همراه مسعود کیمیایی همسر...
ماجرای جدایی گوگوش از بهروز وثوقی با فشار اشرف پهلوی!
کامبیز قربانی پسر گوگوش میگوید گوگوش پس از یک سال زندگی با بهروز وثوقی...
سکانس جنجالی پیرپسر درباره دونالد ترامپ
سکانس جنجالی فیلم پیر پسر درباره دونالد ترامپ در آستانه انتخاب این فیلم...
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده
ویدیوهای قدیمی از مقایسه تیپ و ظاهر فرشته حسینی بازیگر قبل از آشنایی و...
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا
برخی رسانهها ویدیویی از جشن تولد 52 سالی ژیلا صادقی در یکی از کافههای...
استایل متفاوت آزاده صمدی در جشن روز سینما
استایل متفاوت آزاده صمدی بازیگر مشهور در جشن روز سینما که در موزه سینما...
افشاگری حدیث فولادوند بعد از جدایی از رامبد شکرابی
حدیث فولادوند، در تازهترین مصاحبه خود به دلایل کمکاریاش در عرصه...
نطق سنگین پرویز پرستویی که ویرال شد
پرویز پرستویی در مراسم روز سینما تأکید کرد: «سینما زمانی ارزش دارد که در...
حضور افتخاری بهروز وثوقی در مراسم روز ملی سینما!
اجرای موسیقی قیصر و نمایش بازیگران این فیلم در مراسم روز ملی سینما...
روایت حاتمیکیا از تولید موسی (ع) و دیدار با رهبری
ابراهیم حاتمیکیا از ماجرای آغاز تولید فیلم حضرت موسی علیهالسلام و...
طعنه مهرداد صدیقیان به حرفهای محمدرضا گلزار
محمدرضا گلزار چندماه قبل در مصاحبهای گفته بود 47 سال دارم یک جوان 22...
روش بامزه مهرداد صدیقیان برای قرض گرفتن از هادی حجازیفر
مهرداد صدیقیان در گفتگو با امیرحسین قیاسی روایتی بامزه از قرض گرفتن از...
روایت رسول صدرعاملی از سانسورهای عجیب سینما
رسول صدرعاملی از سانسورهای عجیب سینما گفت. او میگفتند ریختن چای بر لباس...
نفیسه روشن: برای چند سال بیدین شده بودم!
نفیسه روشن، بازیگر سینما و تلویزیون در مصاحبهای گفت: «سالهای 1397،...
سکانس جنجالی فیلم زن و بچه را ببینید
سکانس جنجالی فیلم سینمایی زن و بچه ساخته سعید روستایی و با بازی سینان...
توصیه مهم آزیتا حاجیان به والدین
توصیه آزیتا حاجیان به والدین که برای هر خانوادهای سرنوشت ساز است را...
اخراج آقای بازیگر از دانشگاه به دلیل حرکت منشوری
مهرداد صدیقیان، بازیگر سریال پوست شیر در مصاحبه امیرحسین قیاسی از اخراجش...
توصیف جالب حبیب رضایی درباره حمید نعمتالله
حبیب رضایی با مرور خاطراتش از همکاری با حمید نعمتالله، نگاهی عمیق به...
نمایش بیشتر
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال میشود؟
فعال میشود
فعال نمیشود
تمدید میشود