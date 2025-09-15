حمله پهپادی اسرائیل به جنوب بیروت

جنوب بیروت هدف حمله‌ای با پهپاد اسرائیلی قرار گرفت که به وقوع انفجاری در این منطقه منجر شد. مقامات محلی اعلام کردند که این حمله خساراتی به ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها وارد کرده و موجب نگرانی‌های امنیتی در سطح ملی و بین‌المللی شده است. افزایش تنش‌ها در لبنان پس از این حمله، واکنش‌های سیاسی و دیپلماتیک گسترده‌ای را به دنبال داشته است.