کد خبر: ۱۳۲۸۴۹۶
بازدید: ۲۵۴

عکس‌های حضور چهره‌های سیاسی در مجلس ختم مرحوم جماعتی از اعضای بیت امام (ره)

مراسم بزرگداشت حجت‌الاسلام و المسلمین محمدعلی جماعتی (ره)، از اعضای باسابقه دفتر امام خمینی (س)، روز یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ در حسینیه شماره ۲ جماران برگزار شد. در این مراسم، سید محمد خاتمی و مهدی کروبی نیز حضور داشتند و حاشیه‌ها و نکات مهم مراسم مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.

ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
