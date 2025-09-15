عکس‌های حضور چهره‌های سیاسی در مجلس ختم مرحوم جماعتی از اعضای بیت امام (ره)

مراسم بزرگداشت حجت‌الاسلام و المسلمین محمدعلی جماعتی (ره)، از اعضای باسابقه دفتر امام خمینی (س)، روز یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ در حسینیه شماره ۲ جماران برگزار شد. در این مراسم، سید محمد خاتمی و مهدی کروبی نیز حضور داشتند و حاشیه‌ها و نکات مهم مراسم مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.