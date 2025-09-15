تابوتهای فانتزی غنا: وقتی هنر و فرهنگ در سرازیری قبر به هم میرسند
در غنا، مراسم تدفین فراتر از یک آیین مذهبی ساده است و تبدیل به بستری برای نمایش خلاقیت و هنر شده است. تابوتهای فانتزی، با شکلها و طرحهای متنوع، شخصیت و علایق فرد درگذشته را به تصویر میکشند. این تابوتها میتوانند از حیوانات و وسایل شغلی تا اشکال نمادین دیگر، هر یک داستانی منحصربهفرد روایت کنند. رنگها و طراحیهای زنده آنها، حتی مرگ را به تجربهای بصری و قابل توجه بدل میکند. سنت تابوتهای فانتزی، تلفیقی شگفتانگیز از احترام، هنر و فرهنگ غنایی است که توجه جهان را جلب کرده است.
