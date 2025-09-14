تصاویر خاخام بزرگ یهودی که جاسوس ایران بود!

الیملک استرن، خاخام بزرگ کولل از فرقه حسیدی ویژنیتز، پس از انجام مأموریت‌هایی که در طول جنگ برای مقامات ایرانی انجام داده بود، به اتهام تماس با یک مأمور خارجی و توطئه برای تهدید محکوم شد. از جمله موارد دیگر، از او خواسته شده بود که سر گوسفندی را جلوی خانه سفیر اسرائیل در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی - IAEA - قرار دهد، در جریان تظاهرات یک وسیله نقلیه را آتش بزند و بسته‌هایی حاوی سر بریده یک حیوان یا عروسک را در کنار چاقو و یک پیام تهدیدآمیز تحویل دهد. مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی ادعا کردند او از طریق برنامه تلگرام با پروفایلی به نام «آنا النا» در تماس بود و از او خواسته شده بود وظایف مختلفی را در اسرائیل انجام دهد. تحقیقات نشان داد که استرن موافقت کرده است که وظایف را به جز قتل و سوزاندن جنگل انجام دهد. استرن برای نصب تبلیغات، پنهان کردن پول و تحویل بسته‌ها، دو شهروند اسرائیلی دیگر را استخدام کرد که برخی از وظایف را در ازای دریافت وجه انجام می‌دادند. طبق کیفرخواست، استرن برای انجام وظایف از «آنا النا» به صورت ارز دیجیتال پول دریافت می‌کرد. در کیفرخواست ادعا شده است که از استرن همچنین خواسته شده بود که در جریان تظاهرات، شیشه یک ماشین را بشکند یا ماشینی را آتش بزند - و از آن فیلم بگیرد. «آنا» به او قول داده بود که برای هر شیشه‌ای که می‌شکند 500 دلار و برای هر خودرویی که آتش می‌زند 3000 دلار دریافت کند. در کیفرخواست آمده است: «متهم از آنا پرسید که آیا به تظاهرات در سمت راست یا چپ نقشه سیاسی برود و «آنا» پاسخ داد که فرقی نمی‌کند.