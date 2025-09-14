En
کد خبر: ۱۳۲۸۳۷۹
بازدید: ۹۶۵
نظرات: ۱

تشییع پیکر آتش‌نشان شهید «رضا فخریان» در مشهد

مراسم تشییع پیکر تشییع پیکر آتش‌نشان شهید «رضا فخریان» که روز جمعه حین انجام وظیفه و عملیات اطفای حریق یک کارگاه مبل سازی دچار حادثه و به درجه رفیع شهادت نائل آمد، صبح یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ با حضور اقشار مختلف مردم در خیابان امام‌رضا(ع) و حرم مطهر رضوی برگزار شد.

برچسب‌ها:
شهید آتش نشان خبر مشهد
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
رضا
Iran (Islamic Republic of)
۲۳ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۵
خداوند رحمتش کنه و به خانوادش صبر عنایت کنه آمین
