تشییع پیکر آتشنشان شهید «رضا فخریان» در مشهد
مراسم تشییع پیکر تشییع پیکر آتشنشان شهید «رضا فخریان» که روز جمعه حین انجام وظیفه و عملیات اطفای حریق یک کارگاه مبل سازی دچار حادثه و به درجه رفیع شهادت نائل آمد، صبح یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ با حضور اقشار مختلف مردم در خیابان امامرضا(ع) و حرم مطهر رضوی برگزار شد.
گزارش خطا
پسندها:
۰
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.