تشییع پیکر آتش‌نشان شهید «رضا فخریان» در مشهد

مراسم تشییع پیکر تشییع پیکر آتش‌نشان شهید «رضا فخریان» که روز جمعه حین انجام وظیفه و عملیات اطفای حریق یک کارگاه مبل سازی دچار حادثه و به درجه رفیع شهادت نائل آمد، صبح یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ با حضور اقشار مختلف مردم در خیابان امام‌رضا(ع) و حرم مطهر رضوی برگزار شد.