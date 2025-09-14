آواز همایون شجریان در حضور وزیر اماراتی

نخستین «جشن ایران» در مرکز نمایشگاهی دبی (اکسپو سیتی) با حضور شیخ نهیان بن مبارک آل‌نهیان و سرکنسول ایران در دبی برگزار شد و به‌گزارش رسانه‌های اماراتی ده‌ها هزار نفر از ایرانیانِ مقیم و خانواده‌هایشان در آن شرکت کردند. شیخ نهیان بن مبارک آل‌نهیان، وزیر تسامح و همزیستی امارات، شامگاه شنبه 13 سپتامبر در مراسم حاضر شد و در سخنانی «دوستی عمیق و دیرینهٔ ایران و امارات» را که بر تاریخ، فرهنگ و پیوندهای خانوادگی و تجاری استوار است، ستود. این آیین فرهنگی در امتداد روندِ تنش‌زدایی و تقویت تعاملات تهران–ابوظبی ارزیابی شده، از جمله از سرگیری «کمیسیون مشترک اقتصادی» پس از حدود یک دهه که در آوریل 2024 در ابوظبی برگزار شد و بر گسترش همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری تأکید داشت.