En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 384
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۲۸۳۶۹
کد خبر:۱۳۲۸۳۶۹
785 بازدید
نبض خبر

آواز همایون شجریان در حضور وزیر اماراتی

نخستین «جشن ایران» در مرکز نمایشگاهی دبی (اکسپو سیتی) با حضور شیخ نهیان بن مبارک آل‌نهیان و سرکنسول ایران در دبی برگزار شد و به‌گزارش رسانه‌های اماراتی ده‌ها هزار نفر از ایرانیانِ مقیم و خانواده‌هایشان در آن شرکت کردند. شیخ نهیان بن مبارک آل‌نهیان، وزیر تسامح و همزیستی امارات، شامگاه شنبه 13 سپتامبر در مراسم حاضر شد و در سخنانی «دوستی عمیق و دیرینهٔ ایران و امارات» را که بر تاریخ، فرهنگ و پیوندهای خانوادگی و تجاری استوار است، ستود. این آیین فرهنگی در امتداد روندِ تنش‌زدایی و تقویت تعاملات تهران–ابوظبی ارزیابی شده، از جمله از سرگیری «کمیسیون مشترک اقتصادی» پس از حدود یک دهه که در آوریل 2024 در ابوظبی برگزار شد و بر گسترش همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری تأکید داشت.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر همایون شجریان کنسرت امارات متحده عربی ویدیو
اخبار مرتبط
تشویق طولانی همایون شجریان در اصفهان را ببینید
محسن نامجو: شاهین نجفی و کامبیز حسینی از حیوان کمترند!
مجری صداوسیما: کنسرت شجریان اتفاق محلی بود!
انتخاب خواننده مدنظر ایرانی‌ها برای کنسرت آزادی
سخنان تلخ همایون شجریان درباره لغو کنسرت میدان آزادی
رفتم مسجد برق رفت، کنسرت شجریان کلاه گذاشتن سر مردم است!
تصاویر همایون شجریان در میدان آزادی برای کنسرت
پشت پرده لغو کنسرت شجریان
خاطره ابطحی از برخورد کمیته با صدای شجریان
اگر دوباره جنگ شود چه می‌کنید؟ پاسخ همایون شجریان
جزئیات کنسرت رایگان همایون شجریان در میدان آزادی
ویدیوهای مرتبط
کوگ تاراز ؛ راغب

کوگ تاراز ؛ راغب

کوگ تاراز قطعه ای از خواننده پاپ کشور راغب است، موزیک ویدیو این قطعه را...
نمایش بیشتر
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟