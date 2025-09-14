مردم توانستند برنج بخرند، نتوانستند هم هیچ!

وزیر جهاد کشاورزی در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «تکلیفی برای تعیین قیمت برنج نداریم، صرفا وزارت جهاد کشاورزی مکلف می‌شود که برنج وارداتی بیاورد و بر قیمت آن نظارت کند و بازار را کنترل کند.« المیرا شریفی مقدم در واکنش به صبح‌های وزیر جهاد کشاورزی گفت: «خب قاعده‌اش این است که ستاد تنظیم بازار تشکیل شود دیگر، این تصمیمات در ستاد تنظیم بازار است، اگر قیمت دستوری نداریم چرا به غیر از برنج برای باقی چیزها قیمت دستوری می‌گذارید؟ اصلا ستاد تنظیم بازار کارش برای چیست؟ اگر قرار است برای برنج قیمتی وجود نداشته باشد، پس تعزیرات این وسط چه‌کاره است.» اظهارات شریفی مقدم که ادبیاتش شبیه اشخاصی است که تازه به ایران آمده را می‌بینید و می‌شنوید.