تعداد بازدید : 495
کد خبر:۱۳۲۸۳۵۷
1703 بازدید
نظرات: ۱۲
نبض خبر

مردم توانستند برنج بخرند، نتوانستند هم هیچ!

وزیر جهاد کشاورزی در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «تکلیفی برای تعیین قیمت برنج نداریم، صرفا وزارت جهاد کشاورزی مکلف می‌شود که برنج وارداتی بیاورد و بر قیمت آن نظارت کند و بازار را کنترل کند.« المیرا شریفی مقدم در واکنش به صبح‌های وزیر جهاد کشاورزی گفت: «خب قاعده‌اش این است که ستاد تنظیم بازار تشکیل شود دیگر، این تصمیمات در ستاد تنظیم بازار است، اگر قیمت دستوری نداریم چرا به غیر از برنج برای باقی چیزها قیمت دستوری می‌گذارید؟ اصلا ستاد تنظیم بازار کارش برای چیست؟ اگر قرار است برای برنج قیمتی وجود نداشته باشد، پس تعزیرات این وسط چه‌کاره است.» اظهارات شریفی مقدم که ادبیاتش شبیه اشخاصی است که تازه به ایران آمده را می‌بینید و می‌شنوید.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۲
م .ا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
1
12
پاسخ
یعنی مملکت هرکی هرکی هرچی دلت خواست. بفروش کسی کاری بکارت نداره
چوبین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
10
پاسخ
قیمت دستوری را بردارند، حقوق ها را هم براساس همان تنظیم کنند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
کدوم کارگاهی توانشه 100 درصد روی حقوق بذاره ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
1
14
پاسخ
این خانم درست گفتند. واقعا هرکی هرکی است یا نه قانون وجود دارد؟
البته باید گفت مردم فقطدر جنگ و انتخابات و راهپیماییها مهم میشوند و در بقیه موارد مردمی پرمصرف و بی ملاحظه هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
1
13
پاسخ
هیچ کشوری به این افتضاح نیست.
مردم را مسخره کردند،
بعد نماینده ای به نام اقبالی از آرامش حرف می زند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
13
پاسخ
مجری برنامه تازه به ایران نیامده بلکه وزرای محترم معلوم نیست از کحا به ایران آمده‌اند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
6
پاسخ
از روزیکه یک گونی برنج 5000تومان بود، می خواهند قیمت برنج را متعادل کنند. نتیجه را می بینیم.خیلی ها نتوانستند برنج بخورند و پیر شدن و مردند.
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
2
پاسخ
بالا رفتن قیمت برنج به هیچ کس ربطی ندارد ... اما خدایی نکرده اگه پایین بیاد از پول مردم برای حمایت از تولید هزینه میشود .... چرا..؟ دوم اگر قراره بازار نرخ را مشخص کند حقوق و قیمت بنزین را هم بازار مشخص کند ... اصل داستان ای کاش پولی گیر کشاورز می آمد ... همه داستان را می دانند ... راستی برنج سلطان دارد یا نه ... با اون مذاکره شود.
سالار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
1
2
پاسخ
دست راست عبدالناصر همتی زیر سر وزیر جهادکشاورزی!

مجلس باید دست به کاربشه .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
1
پاسخ
اشکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
2
پاسخ
کم کم داریم به سمتی میریم که برای نفس کشیدن هم باید پول بدیم یا کارت اکسیژن برای هر نفر صادر میشه که مقدار مشخصه که اگر تموم بشه ........
پاسخ ها
قارنعلی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
از دستگاه هم که پول می گیری هزینه ازت کم می شود
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟