«خوی» ؛ قطب تولید دانه های روغنی آفتابگردان

شهر خوی در استان آذربایجان غربی، یکی از مهم‌ترین مراکز تولید آفتابگردان در ایران است. دشت‌های وسیع این منطقه در فصل تابستان پوشیده از مزارع آفتابگردان است. گیاهی که نقشی کلیدی در اقتصاد کشاورزی منطقه ایفا می‌کند و سالانه هزاران هکتار از اراضی خوی به کشت آفتابگردان اختصاص می یابد و بخش قابل توجهی از دانه‌های روغنی کشور از این منطقه تأمین می‌شود.