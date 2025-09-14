برداشت خرما از نخلستان های غزاویه

«غزاویه» روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان کارون در استان خوزستان است. این روستا از روستاهای حاشیه کلانشهر اهواز و دارای نخلستان های زیبا بوده و سالانه مقدار زیادی خرما توسط کشاورزان و نخل داران آن روستا از نخیلات برداشت می شود. استان خوزستان جزو سه استان اول در تولید خرمای کشور است که بیشترین سهم تولید خرما را به خود اختصاص داده و ارزش صادراتی بالایی دارد. پیش بینی می‌شود امسال ۲۳۰ هزار تن خارک، رطب و خرما از سطح نخیلات استان برداشت شود که این میزان نسبت به مشابه پارسال ۲۳ درصد رشد خواهد داشت.