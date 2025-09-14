استقلال برای رضاییان سند رو کرد

در دقایق پایانی دیدار روز گذشته استقلال تهران و استقلال خوزستان، تنش و درگیری رخ داد که منجر به اخراج رامین رضاییان و دو کارت زرد به بازیکنان میزبان شد. صحنه‌ای که با واکنش هواداران روی سکوها نیز همراه شد و شاهد بارش بطری‌های آب به درون زمین بودیم. در این صحنه، امید افشین، سنگربان جوان استقلال خوزستان پس از برخورد عادی با روزبه چشمی، به وضوح و برای اتلاف وقت، خودش را روی زمین انداخت که رامین رضاییان تلاش کرد گلر میزبان را از جایش بلند کند تا بازی هر چه زودتر آغاز شود. حرکتی که با مداخله بازیکنان دو تیم و برخوردهای فیزیکی و در نهایت یک کارت قرمز برای رضاییان، به دلیل کوبیدن سرش به پیشانی سلیمانی همراه شد. حالا نیز باشگاه استقلال با انتشار تصاویری از لحظه برخورد، مدعی شده ابتدا این سلیمانی بوده که ضمن فحاشی، با ضربه سر به صورت رضاییان کوبیده ولی داور مسابقه بازیکن استقلال تهران را اخراج کرده است.