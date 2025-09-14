En
تعداد بازدید : 74
کد خبر:۱۳۲۸۳۳۷
302 بازدید
نظرات: ۷
سوت

استقلال برای رضاییان سند رو کرد

در دقایق پایانی دیدار روز گذشته استقلال تهران و استقلال خوزستان، تنش و درگیری رخ داد که منجر به اخراج رامین رضاییان و دو کارت زرد به بازیکنان میزبان شد. صحنه‌ای که با واکنش هواداران روی سکوها نیز همراه شد و شاهد بارش بطری‌های آب به درون زمین بودیم. در این صحنه، امید افشین، سنگربان جوان استقلال خوزستان پس از برخورد عادی با روزبه چشمی، به وضوح و برای اتلاف وقت، خودش را روی زمین انداخت که رامین رضاییان تلاش کرد گلر میزبان را از جایش بلند کند تا بازی هر چه زودتر آغاز شود. حرکتی که با مداخله بازیکنان دو تیم و برخوردهای فیزیکی و در نهایت یک کارت قرمز برای رضاییان، به دلیل کوبیدن سرش به پیشانی سلیمانی همراه شد. حالا نیز باشگاه استقلال با انتشار تصاویری از لحظه برخورد، مدعی شده ابتدا این سلیمانی بوده که ضمن فحاشی، با ضربه سر به صورت رضاییان کوبیده ولی داور مسابقه بازیکن استقلال تهران را اخراج کرده است.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
1
3
پاسخ
می دونی چرا فقط چند تصویر رو کردند؟ چون تو فیلم واقعیت چیز دیگری است. بروید و فیلم را ببینید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
دقیقا! تو تصویر آخر به نظر میاد بازیکن اس خوزستان با سر ضربه زده ولی تو فیلم اصلا اینجوری نیست.
پرسپولیسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
1
1
پاسخ
درودبه استقلال خوزستان که همیشه مردونه بازی میکنن
م .ا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
1
1
پاسخ
یه بازی باختن بهونه هاشون شروع شدداور۲۴دقیقه وقت اضافه گرفت بازبکن حریف اخراج کرده خودن عرضه نداشتین بازی ببرین
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
وجدانا اگه امسال بهونه بیارید جفت پا می پریم تو حلقتون! نصف لالیگا رو خریدید، VAR هم که هست، وزیرم که عوض شد!
داور بین المللی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
0
پاسخ
طبق قوانین فیفا ضربه سر رضاییان به بازیکن حریف حداقل 3 ماه محرومیت برای رضاییان در پی دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
0
پاسخ
استقلال از همان سالی که قلعه نوعی بازیکنانش را به سپاهان برد و سپاهان به ناگاه مطرح شد ، دچار بیماری شده و هنوز هم درگیره . استقلال از استقلالی خورد .
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟