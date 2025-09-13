اختتامیه جشنواره کهن آواهای تنبور با حضور کیهان کلهر در بانزلان

نهمین جشنواره کهن آواهای تنبور با اجرای ۱۲ گروه موسیقی در بخش‌های مقام‌نوازی، مقام‌خوانی و بداهه‌نوازی در سه رده سنی و با حضور هنرمندان برجسته‌ای همچون کیهان کلهر، پس از دو روز برگزاری در روستای بانزلان دالاهو با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.