En
/
فا
En العربیة
العربیة / English
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۲۸۲۲۳
بازدید: ۲۵۱

اختتامیه جشنواره کهن آواهای تنبور با حضور کیهان کلهر در بانزلان

نهمین جشنواره کهن آواهای تنبور با اجرای ۱۲ گروه موسیقی در بخش‌های مقام‌نوازی، مقام‌خوانی و بداهه‌نوازی در سه رده سنی و با حضور هنرمندان برجسته‌ای همچون کیهان کلهر، پس از دو روز برگزاری در روستای بانزلان دالاهو با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
بانزلان کرمانشاه عکس استانها کیهان کلهر موسیقی تنبور جشنواره کهن آواهای تنبور
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.