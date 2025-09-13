En
ترور چارلی کرک به خاطر مخالفت با حمله به ایران؟! + زیرنویس

تاکر کارلسون در گفتگو با مگین کلی فاش کرد که چارلی کرک به دفتر بیضی کاخ سفید رفت تا علیه جنگ با ایران صحبت کند. حامیان مالی او پس از این دیدار پیام‌های شدیدی فرستادند و از او بشدت انتقاد کردند. این مجری تاکید کرد: «او یکی از معدود افرادی بود که به کاخ سفید می‌رفت و می‌گفت، من کاملاً متوجه هستم و فکر می‌کنم ایران واقعاً مشکل‌ساز است، اما جنگ با ایران می‌تواند به کشور ما به شدت آسیب بزند. و این موضع اصلاً محبوب نبود... او این حرف را نه از سر خصومت یا برنامه‌ای عجیب، بلکه برای انجام کار درست و عقلانی زد. کرک نماینده صدای جوانانی بود که دیگر از بمباران‌های اسرائیل و جنگ‌های فرسایشی حمایت نمی‌کنند و تلاش می‌کرد پیام آن‌ها را به کاخ سفید منتقل کند... کرک حتی وقتی مورد انتقاد شدید حامیان مالی‌اش قرار گرفت، موضع خود را تغییر نداد و نشان داد که ایستادن در برابر فشارهای قدرتمند، گاهی تنها راه دفاع از منافع کشور و عقلانیت است.» روایت کارلسون را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
