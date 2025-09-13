En
کد خبر: ۱۳۲۸۱۵۸
بازدید: ۴

موتورسواری زنان در ایران

با وجود علاقه روزافزون زنان به موتورسواری در ایران، قوانین و نگاه‌های اجتماعی همچنان مسیر آنان را پرچالش کرده است. از تلاش برای دریافت گواهینامه گرفته تا حضور در پیست‌های ورزشی، زنان موتور سوار ایرانی در سال‌های اخیر توانسته‌اند صدای خود را بلندتر کرده و خواسته‌هایشان را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند.

موتورسواری زنان قوانین
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
