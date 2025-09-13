موتورسواری زنان در ایران

با وجود علاقه روزافزون زنان به موتورسواری در ایران، قوانین و نگاه‌های اجتماعی همچنان مسیر آنان را پرچالش کرده است. از تلاش برای دریافت گواهینامه گرفته تا حضور در پیست‌های ورزشی، زنان موتور سوار ایرانی در سال‌های اخیر توانسته‌اند صدای خود را بلندتر کرده و خواسته‌هایشان را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند.