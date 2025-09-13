۲۲/شهريور/۱۴۰۴
Saturday 13 September 2025
۱۳:۳۲
فیلم
>>
تکنولوژی
تعداد بازدید : 0
کد خبر:۱۳۲۸۱۴۵
36
بازدید
تاریخ انتشار: ۱۲:۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
13 September 2025
تکنوتابناک
ارتش رباتیک چین را ببینید
تولید انبوه رباتسگها توسط شرکت Deep Robotics برای نیازهای ارتش چین را میبینید.
برچسبها:
تکنوتابناک
ربات
ویدیو
روبات
فیلم
ربات چینی
این ربات بدنه کشتیها را میشوید
مزرعه روباتیک در کشاورزی تحول ایجاد میکند
تصاویر رباتهای ماری کارنگی ملون
ماهیگیری با واقعیت مجازی
رباتسازی عمومی میشود؟
دست روباتی به جای دست انسان!
رباتی الهام گرفته از ساختار بدن شتر مرغ
ثبت لحظات زندگی با ربات کوچک کیوری
روباتهایی که از طبیعت الهام گرفته شدهاند
ربات انساننمای روس رانندگی و شلیک میکند
رباتی با قدرت یادگیری!
باربکیو کرهای با رباتهای گارسون
معرفی کامل ربات اسپات مینی
ربات و راکت خودهدایتگر اسپیس-ایکس
ربات کرمی استنفورد
روبات شناگر زبالههای سطح دریا را جمع میکند
تعادل فوق العاده ربات آدم نمای تسلا
بازوی رباتیک برای برچیدن تاسیسات هستهای
گیرههای لطیف برای رباتهای زیرآبی
عملیات سرقت از رباتِ پیک ِ غذا!
این ربات نقاشی میکند!
رباتهای جدید، از تخیل تا واقعیت
طراحی دست هوشمند برای ربات
پیشگوییهای ربات انساننما درباره آینده
مرز دنیای رباتها و انسانها باریک شد!
چالش رباتهای چینی و آمریکایی
رباتی که راکتور ژاپن را کاوش میکند
ربات شش پای مخصوص فضای باز
ربات چمن زنی در حکم جاروبرقی
این روبات امنیتی محافظت میکند
روبات پزشکی شبیه انسان که خونریزی میکند و حرف میزند
ربات چیتا 3 با قدرت پرش 76 سانتیمتری!
روبات دستساز گاوصندوق باز کن
تصاویر رستوران تسلا با پیشخدمتهای رباتیک
فناوری شگفت انگیز تخلیه و بارگیری در بندر گوانگژوی چین
ربات جنگ ستارگان به بازار آمد
یخچال رباتیک خودران
همکاری انسان و رباتهای صنعتی
گرفتن توپ در هوا توسط ربات اپتیموس تسلا!
رباتی که مثل انسان پینگپنگ بازی میکند
رباتها در اجلاس سازمان همکاری شانگهای
تارزان-ربات برای عکسبرداری از مزارع
عملکرد فوق العاده ربات چینی در کار ظریف
رباتی که با دست خط انسان مینویسد
خانه تان را به جاروبرقیهای رباتیک ارزان بسپارید
ربات کاشیکار هم به بازار آمد!
ربات عنکبوتی با پاهایی منعطف
خبر بد برای ماله کشها
«فیل ربات» در مراسم مذهبی هندوها
رباتی که باغچه را علف زدایی میکند
ربات ایستگاه بین المللی فضایی
رباتی که حق رأی دارد
عملکرد وحشتناک ربات شعله افکن
ارتش رباتیک چین را ببینید
تولید انبوه رباتسگها توسط شرکت Deep Robotics برای نیازهای ارتش چین را...
سفر دوروف مالک تلگرام به تهران و توافق با او
محمدجواد آذری جهرمی فاش کرد: «پاول دوروف مالک تلگرام در سفر به تهران،...
مقایسه ضخامت آیفون ایر و گلکسی S25 Edge
ویدیویی از مقایسه ضخامت آیفون ایر و گلکسی S25 Edge را ببینید.
رفع فیلترینگ دیگر اهمیتی ندارد!
جلال رشیدی کوچی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به گذر زمان...
رباتی که مثل انسان پینگپنگ بازی میکند
تصاویری از بازی پینگ پنگ یک ربات را ببینید که پابهپای انسان بازی میکند.
لحظه منفجر کردن نفربر توسط ربات انتحاری ایران
تصاویری از عملکرد ربات رزمی–شناسایی «حیدر» منتشر شده که زیر خودروی زرهی...
امشب «ماه خونین» رهایتان نخواهد کرد
«ماه خونین» را امشب حدود هفت میلیارد نفر در جهان تماشا می کنند. توضیحات...
جزئیات کشف 300000 ماینر غیرمجاز!
مدیرعامل شرکت توانیر گفت: «اوج بار تقاضای برق امسال به 77 هزار و 500...
قدرتنمایی جنگندههایی که شاید به ایران بیاید
جنگندههای جی 20 و جی 35 چین که در کنار جی 10 بحث خریدشان توسط ایران با...
عملکرد فوق العاده ربات چینی در کار ظریف
عملکرد فوق العاده ربات چینی در جمع آوری و بستن یک کیف مورد توجه قرار...
رباتها در اجلاس سازمان همکاری شانگهای
رباتها در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در تیانجین چین نفش پررنگی داشتند؛...
تاثیر برخورد گلوله تک تیرانداز به بدن انسان
تصاویر تست برخورد گلوله کالیبر 50 میلیمتری سلاح تک تیرانداز به بدن انسان...
مراحل طراحی و ساخت سریع ترین شناور رزمی جهان
حیدر 110 با سرعت 110 نات در مرحله اول موشکهایی با برد حدود 40 تا 50...
پهپاد عظیم ایران در تلویزیون اوکراین
تلویزیون اوکراین در گزارشی به پهپاد عظیم شاهد 191 ایران که شبیه به پهپاد...
مراحل تولید 35 گیگاوات برق با زباله چین!
چین امروز نه تنها مشکل دفن زبالهها را حل کرده، بلکه با تبدیلش به برق،...
مقایسه جالب پهپادهای ایران و آمریکا
اندیشکده کارنگی در گزارشی تاکید کرد: «اگرچه پهپادهای ایران ارزان هستند...
عملکرد پهپاد تازه روس در جنگ اوکراین
وزارت دفاع روسیه تصاویری از پهپاد شناسایی Supercam S350 را به اشتراک...
لحظات پرتاب استارشیپ بزرگترین موشک تاریخ
اسپیسایکس پس از ده تلاش ناموفق و سه پرتاب شکست خورده، سرانجام توانست...
تصاویر تازه از سریع ترین شناور رزمی دنیا
قایق تندرو حیدر 110 یک شناور موشکانداز سبک با طراحی کاتاماران است که...
افشاگری درباره فیلترینگ: بخش عمده مخالفند!
در حالی که از سوی مقامات دولتی نوید رفع فیلترینگ گسترده تا انتهای سال...
نمایش بیشتر
