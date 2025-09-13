ویدیویی واضح از کله زدن رامین رضاییان در اهواز

در جریان شکست استقلال تهران مقابل استقلال خوزستان، رامین رضاییان در دقایق پایانی مسابقه با بازیکنان حریف دچار تنش و درگیری شد. در لحظه‌ای که امید افشین دروازه‌بان استقلال خوزستان روی زمین بود، رامین رضاییان تلاش کرد او را از زمین بلند کند. همین اتفاق باعث درگیری شد. درگیری بین بازیکنان استقلال تهران و استقلال خوزستان با ضربه رامین رضاییان به صورت ابوالفضل سلیمانی، مدافع حریف همراه شد تا این بازیکن با دریافت کارت قرمز، تیمش را در دقایق پایانی ده نفره کند. این حرکت غیراخلاقی رامین رضاییان شاید با محرومیت هم همراه شود. در بسیاری از لیگ‌های معتبر دنیا انجام چنین حرکات غیراخلاقی از سوی بازیکنان با محرومیت مواجه می‌شود. ویدیویی واضح از این حرکت زشت و غیراخلاقی رامین رضاییان را می‌بینید.