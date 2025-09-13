گرامیداشت روز ملی سینما
مراسم گرامیداشت روز سینما، شامگاه جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ با میزبانی مدیران خانه سینما در محوطه باز موزه سینما با حضور تعدادی از اهالی سینما برگزار شد.
برچسبها:روز سینما سینما بازیگران خانه سینما عکس خبری
