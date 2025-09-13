En
/
فا
En العربیة
العربیة / English
کد خبر: ۱۳۲۸۰۷۶
بازدید: ۵۷۴
نظرات: ۲

گرامیداشت روز ملی سینما

مراسم گرامیداشت روز سینما، شامگاه جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ با میزبانی مدیران خانه سینما در محوطه باز موزه سینما با حضور تعدادی از اهالی سینما برگزار شد.

برچسب‌ها:
روز سینما سینما بازیگران خانه سینما عکس خبری
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۲ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۷
این عزیزان هر روز مشغول جایزه دادن به یکدیگرند.
پاسخ
1
0
ناشناس
Germany
۲۲ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۹
فیلم بلد نیستند بسازند از بطن جامعه اطلاع ندارند اگر از واقعیت لایه های پایین جامعه ایران فیلم ساخته شود نمی توانید حتی ۱۵ دقیقه از فیلم را تماشا کنید
پاسخ
0
0