غزه مرگبارترین میدان نبرد برای خبرنگاران با ۱۸۹ کشته
در ۲۲ ماه گذشته، جنگ در غزه به مرگبارترین درگیری برای روزنامهنگاران در تاریخ تبدیل شده است. هفته گذشته، پنج روزنامهنگار فلسطینی – حسام المصری، مریم ابو دقه، محمد سلامه، احمد ابو عزیز و معاذ ابو طه – در حمله دوگانه ارتش اسرائیل به بیمارستان ناصر کشته شدند و طبق گزارش کمیته حفاظت از روزنامهنگاران (CPJ)، تعداد کل روزنامهنگاران و کارکنان رسانهای کشته شده در این درگیری از اکتبر ۲۰۲۳ به حداقل ۱۸۹ نفر رسید. گروههای دیگر این آمار را بسیار بالاتر میدانند.
