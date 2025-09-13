سیلاب‌ و رانش زمین در دو جزیره «بالی» و «فلورِس» اندونزی

یک مقام دولتی اندونزی اعلام کرد که شمار قربانیان ناشی از سیلاب‌ها و رانش زمین در دو جزیره «بالی» و «فلورِس» که اوایل این هفته شاهد بارش‌های شدید بودند، به ۱۹ نفر افزایش یافته است؛ این در حالی است که بارندگی متوقف شده و سطح آب در بیشتر مناطق فروکش کرده است.