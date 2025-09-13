En
/
فا
En العربیة
العربیة / English
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۲۸۰۵۱
بازدید: ۴

سیلاب‌ و رانش زمین در دو جزیره «بالی» و «فلورِس» اندونزی

یک مقام دولتی اندونزی اعلام کرد که شمار قربانیان ناشی از سیلاب‌ها و رانش زمین در دو جزیره «بالی» و «فلورِس» که اوایل این هفته شاهد بارش‌های شدید بودند، به ۱۹ نفر افزایش یافته است؛ این در حالی است که بارندگی متوقف شده و سطح آب در بیشتر مناطق فروکش کرده است.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل اندونزی جزیره بالی سیلاب رانش زمین
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.