سیلاب و رانش زمین در دو جزیره «بالی» و «فلورِس» اندونزی
یک مقام دولتی اندونزی اعلام کرد که شمار قربانیان ناشی از سیلابها و رانش زمین در دو جزیره «بالی» و «فلورِس» که اوایل این هفته شاهد بارشهای شدید بودند، به ۱۹ نفر افزایش یافته است؛ این در حالی است که بارندگی متوقف شده و سطح آب در بیشتر مناطق فروکش کرده است.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:عکس بین الملل اندونزی جزیره بالی سیلاب رانش زمین
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.