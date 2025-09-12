نتانیاهو گفت بمب اتم نزنید، به جایش این کار را بکنید!

مصطفی خوش چشم کارشناس صداوسیما مدعی شد: «بیست و چند سال بعد از عراق و افغانستان نتانیاهو این جمله‌اش معروف شد به آمریکایی‌ها، جورج بوش که ایران را با بمب نزنید. با سریال‌هایی مثل بیچ و غیره، تغییر ماهین بدهید و استحاله کنید و فرهنگش را عوض کنید... ما در آخر فاز یک پروژه هستیم که روی زمین می‌بینیم این اتفاقات را. مثلا یک دفعه شما وضعیت حجاب و مسائل فرهنگی را می‌بینید... من دارم درباره برخورد غرب با ما و امنیت ملی صحبت می‌کنم... مسئله فقط حجاب نیست، بعدش مسئله سگ، مسئله سرو مشروب در رستوران‌های تهران که این روزها خیلی سروصدا کرده...» بر اساس بررسی تیم راستی آزمای تابناک در فاصله سال‌های 2001 تا 2009، مواضع نتانیاهو در آن دوره و بعد از آن عمدتاً بر فشار حداکثری، تحریم‌های شدید، و حتی حملهٔ پیش‌دستانه به تأسیسات هسته‌ای ایران متمرکز بود؛ یعنی برعکسِ توصیه به «حمله نکردن و استحاله فرهنگی» و هیچ گاه چنین تعابیر مورد اشاره خوش چشم در هیچ رسانه معتبر یا آرشیو کاخ سفید نیامده است. این بخش از اظهارات خوش چشم که این روزها با توجه به فضای کشور دامن زدن به آن و تحریک شکاف‌های فرهنگی و اجتماعی به مصلحت امنیت ملی نیست را می‌بینید و می‌شنوید.