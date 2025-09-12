En
داور بازی سپاهان قهر کرد و به زمین بازی نرفت!

با وجود حضور بازیکنان سپاهان و گل‌گهر در زمین، به دلیل حاضر نشدن داوران، بازی با حدود 20 دقیقه تاخیر آغاز شد. طبق گزارش برخی از رسانه‌ها، بین دو نیمه بازی ظاهراً محمد اسفندیارپور، مدیرعامل باشگاه گل‌گهر وارد رختکن داوران شده و اعتراض شدیدی به داوران این مسابقه داشته است. این برخوردها هم موجب شده وحید کاظمی و تیم داوری به نشانه اعتراض اعلام کنند که حاضر به بازگشت به زمین و شروع نیمه دوم نیستند. حتی شنیده شده تیم داوری درخواست بازداشت مدیر گل‌گهر را داشته‌اند. سرانجام نیمه دوم با 20 دقیقه تاخیر آغاز شد.
برچسب‌ها:
سوت سپاهان گل گهر سیرجان ویدیو داور قهر کردن وحید کاظمی
