نبض خبر

لاریجانی: گروسی لکه ننگ کارنامه‌ آژانس است!

بخشی از صحبت‌های علی لاریجانی پس از جنگ دوازده روزه امروز و پس از توافق عباس عراقچی و رافائل گروسی وایرال شده است. برخی رسانه‌ها بدون اشاره به تاریخ این موضع گیری آن را منتشر کردند. لاریجانی می‌گوید: «آژانس بین‌المللی هسته‌ای یک نهاد لازم است و باید فراتر از مدیران ضعیفش سنجیده شود. گروسی لکه ننگ بر کارنامه‌ی آژانس است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همیشه تحت فشار غربی‌ها بود اما دوره‌های قبلی بهتر رفتار می‌کرد. از زمان البرادعی و نسل بعدی‌ که رسید به این گروسی، واقعاً آژانس هیچ وقت به این وضع مخرب نرسیده بود.»
نبض خبر علی لاریجانی ویدیو رافائل گروسی آژانس بین المللی انرژی اتمی
