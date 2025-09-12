کاروان آزادی صمود: اتحاد ملت‌ها بر موج مقاومت

ناوگان جهانی «صمود» به‌عنوان بزرگترین کاروان دریایی همبستگی با فلسطین، با حضور کشتی‌هایی از کشورهای مختلف جهان در بندر سیدی بوسعید تونس گردهم آمده است. این حرکت بین‌المللی با مشارکت فعالان، امدادگران و داوطلبانی از ملیت‌های گوناگون شکل گرفته تا محاصره غزه را در هم بشکند. «صمود» نماد وجدان‌های بیدار و اراده ملت‌ها در دفاع از آزادی و کرامت انسانی فلسطینیان است. این کاروان امدادی با پیام امید، مقاومت و همبستگی از تونس به‌سوی غزه حرکت خواهد کرد. تصاویر حضور این ناوگان، بازتابی از عزم جهانی برای پایان‌دادن به حصر ظالمانه مردم غزه است.