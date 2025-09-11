En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 722
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۲۷۹۱۲
کد خبر:۱۳۲۷۹۱۲
2014 بازدید
نبض خبر

تصاویر انتقال فوری نتانیاهو به ساختمان دولت

تصاویری منتشر شده که نشان می‌دهد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل به سرعت به ساختمان دولت در اورشلیم منتقل می‌شود. نتانیاهو در میانه مراسمی گفت: «به زودی به دلیل موضوعی که نمی‌توانم توضیح دهم، باید اینجا را ترک کنم.» اینکه نتانیاهو را از مراسمی که نظریه دو کشور را رد می‌کند، بیرون کشیده شده، از نظر رسانه‌های صهیونیستی ناظر بر یک اتفاق مهم در آینده است. در حالی که برخی از تحرکات صهیونیست‌ها علیه ایران می‌گویند، هیلل بیتون روزن از کانال 14 اسرائیل می‌گوید: «مقامات اسرائیلی معتقدند که حوثی‌ها ممکن است سعی کنند به شخصیت‌های ارشد امنیتی و دولتی اسرائیل و همچنین زیرساخت‌های حیاتی حمله کنند و این امر باعث تشدید اقدامات امنیتی می‌شود.» این تصاویر را در تابناک می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر بنیامین نتانیاهو اسرائیل ویدیو
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟