تصاویر انتقال فوری نتانیاهو به ساختمان دولت

تصاویری منتشر شده که نشان میدهد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل به سرعت به ساختمان دولت در اورشلیم منتقل میشود. نتانیاهو در میانه مراسمی گفت: «به زودی به دلیل موضوعی که نمیتوانم توضیح دهم، باید اینجا را ترک کنم.» اینکه نتانیاهو را از مراسمی که نظریه دو کشور را رد میکند، بیرون کشیده شده، از نظر رسانههای صهیونیستی ناظر بر یک اتفاق مهم در آینده است. در حالی که برخی از تحرکات صهیونیستها علیه ایران میگویند، هیلل بیتون روزن از کانال 14 اسرائیل میگوید: «مقامات اسرائیلی معتقدند که حوثیها ممکن است سعی کنند به شخصیتهای ارشد امنیتی و دولتی اسرائیل و همچنین زیرساختهای حیاتی حمله کنند و این امر باعث تشدید اقدامات امنیتی میشود.» این تصاویر را در تابناک میبینید.