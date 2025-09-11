گزارش رسانه هندی از حمله بیست ژوئن ایران به اسرائیل که سانسور شد!

یکی از رسانه‌های هند با انتشار گزارشی تایید کرد: «دو ماه سکوت و ناگهان یک ویدیو!... اسرائیل سرانجام تصاویر حمله موشکی ایران به حیفا را منتشر کرد؛ انفجارهایی درست کنار ساختمان‌های دولتی در قلب سومین شهر بزرگ اسرائیل اما چرا اسرائیلی‌ها باید دو ماه در بی‌خبری بمانند؟ چون سانسور نظامی سختگیرانه اجازه نمی‌دهد واقعیت جنگ به‌سرعت به مردم برسد... ایران فقط برای زخمی گرفتن موشک نزد؛ این یک پیام بود: ما به قلب مراکز تصمیم‌گیری دسترسی داریم و حالا با انتشار این ویدیو، همان پیامی که اسرائیل می‌خواست پنهان کند، به جهان مخابره شد... در جنگ امروز، تنها موشک‌ها تعیین‌کننده نیستند؛ روایت‌ها و کنترل اطلاعات هم میدان نبردی جداگانه‌اند...» گزارش این رسانه هندی که پیش تر تابناک تصاویری از آن را منتشر کرده بود، با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.