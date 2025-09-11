En
کد خبر:۱۳۲۷۹۰۷
11 بازدید
نبض خبر

هشدار تاکر کارلسون درباره رویارویی ایران و آمریکا

تاکر کارلسون درباره رویارویی ایران و آمریکا گفت: «ایران حتی در فهرست 10 تهدید اصلی آمریکا هم جایی ندارد... به من نگویید بزرگ‌ترین تهدیدی که ما با آن روبه‌رو هستیم ایران است، این یک دروغ است، آنها این دروغ را به نمایندگی از یک قدرت خارجی می‌گویند... مشکلات ما شامل یک اقتصاد در حال فروپاشی است، مشکلات ما شامل بحران مواد مخدر است که طی 20 سال گذشته میلیون‌ها آمریکایی را کشته است... بنابراین اگر دولت آمریکا انرژی خود را صرف تهدیدی کند که اولویت واقعی ما نیست، این به‌معنای نادیده گرفتن تهدیدات واقعی است...» تحلیل کامل این مجری مشهور را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
