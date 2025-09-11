روایت کارشناس وزارت دفاع آمریکا از رویارویی ایران و اسرائیل

دیوید پاین کارشناس پیشین وزارت دفاع آمریکا در تحلیلی درباره رویارویی ایران و اسرائیل میگوید: «ایران نشان داد میتواند تل آویو را در 600 ثانیه با موشکباران ویران و کسی هم نمیتواند از آن شهر محافظت کند... هم اکنون اسرائیل دیگر بازدارندگی ندارد... از دید من این دلیل کلیدی است که نتانیاهو تصمیم گرفت تا با درخواست آتش بس ترامپ موافقت کند... واقعیت این است که ایران در وارد آوردن آسیبهای سنگین به شهرهای اسرائیل، از جمله بندر حیفا، تلآویو و ساختمانهای دولتی و نظامی به طور فزایندهای موفق بود... بنابر گزارش ها اسرائیل تنها هفت روز تا ته کشیدن موشکهای رهگیر فاصله داشت...» تحلیل کامل این خبره نظامی را با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.