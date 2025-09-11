En
/
فا
En العربیة
العربیة / English
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۲۷۸۵۹
بازدید: ۷۴۵

جشن میلاد پیامبر اسلام (ص) در سنگال

هزاران مسلمان سنگالی در شهر مقدس طوبه گرد هم آمدند تا سالروز میلاد پیامبر اسلام (ص) را با دعا، سرودهای مذهبی و آیین‌های سنتی صوفیان جشن بگیرند. این مراسم با حضور علما، مریدان و زائران از نقاط مختلف کشور برگزار شد و حال و هوایی معنوی به شهر بخشید. جشن میلاد در سنگال نه‌تنها یک رویداد مذهبی، بلکه نمادی از وحدت و هویت اسلامی مردم این کشور به شمار می‌رود.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
سنگال جشن ولادت حضرت رسول مسلمانان جهان اسلام عکس بین الملل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.