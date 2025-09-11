En
/
فا
En العربیة
العربیة / English
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۲۷۸۵۷
بازدید: ۴۴۲

مراسم مذهبی سنت تیخون در کراسنویارسک روسیه

در شهر کراسنویارسک، واقع در شرق سیبری روسیه، مراسم مذهبی ویژه‌ای با حضور یادگار‌های مقدس سنت تیخون برگزار شد.خادمان کلیسا و پیروان آیین ارتدوکس در این مراسم به عبادت و ادای احترام پرداختند و سنت‌های دیرینه مذهبی را زنده نگه داشتند.این آیین بخشی از فرهنگ و میراث معنوی پاتریارک تیخون، پاتریارک مسکو بین سال‌های ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۵، محسوب می‌شود و مورد توجه علاقه‌مندان به تاریخ و مذهب قرار دارد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
مراسم مذهبی سنت تیخون خادمان کلیسا ارتدکس روسیه عکس بین الملل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.