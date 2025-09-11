مراسم مذهبی سنت تیخون در کراسنویارسک روسیه

در شهر کراسنویارسک، واقع در شرق سیبری روسیه، مراسم مذهبی ویژه‌ای با حضور یادگار‌های مقدس سنت تیخون برگزار شد.خادمان کلیسا و پیروان آیین ارتدوکس در این مراسم به عبادت و ادای احترام پرداختند و سنت‌های دیرینه مذهبی را زنده نگه داشتند.این آیین بخشی از فرهنگ و میراث معنوی پاتریارک تیخون، پاتریارک مسکو بین سال‌های ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۵، محسوب می‌شود و مورد توجه علاقه‌مندان به تاریخ و مذهب قرار دارد.