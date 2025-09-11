تهدید رسمی نتانیاهو علیه کشورهای میزبان حماس

بنیامین نتانیاهو، نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی به قطر و «کشورهایی که میزبان رهبران جنبش حماس» هستند، هشدار داد. نتانیاهو روز چهارشنبه در یک سخنرانی تصویری به زبان انگلیسی اقدامات اسرائیل در حمله به رهبران حماس را با اقدامات آمریکا پس از یازده سپتامبر مقایسه کرد و گفت گفت: «به قطر و تمامی کشورهایی که تروریست‌ها را پناه می‌دهند، می‌گویم: یا آن‌ها را اخراج کنید یا به عدالت بسپارید، واگرنه ما این کار را انجام خواهیم داد.» علاوه بر قطر ترکیه نیز میزبان برخی اعضای حماس است و ممکن است هدف قرار بگیرد. ضمن اینکه این اظهارات به معنای امکان حمله دوباره اسرائیل به قطر است سه‌شنبه، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که حمله‌ای هوایی به دفتر رهبری حماس در دوحه انجام داده است، اما تاکنون درباره نتایج آن گزارشی ارائه نکرده است. تهدید نتانیاهو را می‌بینید و می‌شنوید.