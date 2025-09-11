En
فا
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت
کد خبر: ۱۳۲۷۸۱۷
بازدید: ۳۰۲

سفرعراقچی به تونس

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه که در رأس یک هیأت دیپلماتیک به جمهورى تونس سفر کرده است، با آقای قیس سعید رئیس‌جمهور تونس دیدار و گفتگو کرد.عراقچی طی دیدارهای رسمی با وزیر امور خارجه و رئیس‌جمهور تونس در خصوص روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کرد. در ادامه سفر به مسجد «جامع الزیتونه» رفت و با «شیخ هشام محمود» مفتی کل تونس دیدار و گفتگو کرد.

برچسب‌ها:
تک عکس سفر وزیرامورخاجه ایران تونس
