ترور چارلی کِرک

چارلی کرک، چهره برجسته محافظه‌کار و حامی سرسخت ترامپ، در یک حمله هدفمند کشته شد.مقامات اعلام کردند که تا شامگاه چهارشنبه، حدود هشت ساعت پس از تیراندازی در میانه روز در دانشگاه وادی یوتا، که در یک رویداد با حضور ۳۰۰۰ نفر رخ داد، هنوز هیچ مظنونی در بازداشت ندارند.ترامپ دستور داد به دلیل مرگ چارلی کرک تمامی پرچم‌های آمریکا به حالت نیمه‌برفراشته درآیند.