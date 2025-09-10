En
همخوانی مردم با ترانه معین در کنسرت خیابانی راغب

شب گذشته کنسرت خیابانی مصطفی راغب بر بستر زاینده رود بی آب برگزار شد.همچنین حضار شرکت کننده، ترانه اصفهان معین را با خواننده این مراسم همخوانی کردند.
