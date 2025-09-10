۱۹/شهريور/۱۴۰۴
فیلم
>>
موسیقی
کد خبر:۱۳۲۷۷۴۶
تاریخ انتشار: ۲۰:۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹
10 September 2025
نبض خبر
همخوانی مردم با ترانه معین در کنسرت خیابانی راغب
شب گذشته کنسرت خیابانی مصطفی راغب بر بستر زاینده رود بی آب برگزار شد.همچنین حضار شرکت کننده، ترانه اصفهان معین را با خواننده این مراسم همخوانی کردند.
برچسبها:
نبض خبر
مصطفی راغب
معین
نصرالله معین نجفآبادی
ویدیو
