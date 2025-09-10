سفر سید عمار حکیم به قم

سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق، امروز سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ در سفر خود به قم ضمن تشرف به حرم حضرت فاطمه معصومه (س) با آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی و سبحانی و همچنین با آیت الله سعیدی، آیت الله اعرافی دیدار و گفت‌وگو کرد. و در جلسه جامعه مدرسین نیز حضور یافت.