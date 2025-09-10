En
/
فا
En العربیة
العربیة / English
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۲۷۷۲۴
بازدید: ۷۸۰

سفر سید عمار حکیم به قم

سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق، امروز سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ در سفر خود به قم ضمن تشرف به حرم حضرت فاطمه معصومه (س) با آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی و سبحانی و همچنین با آیت الله سعیدی، آیت الله اعرافی دیدار و گفت‌وگو کرد. و در جلسه جامعه مدرسین نیز حضور یافت.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری قم سیدعمار حکیم سفر
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.