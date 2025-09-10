فرانسه در تب و تاب اعتراض

امروز فرانسه شاهد اعتراضات گسترده سراسری تحت عنوان “همه چیز را مسدود کنیم” است. معترضان که از سیاستمداران و برنامه‌های کاهش بودجه خشمگین هستند، با مسدود کردن مسیرها، آتش زدن سطل‌های زباله و درگیری‌های پراکنده با پلیس، ترافیک را مختل کرده‌اند. نیروهای امنیتی برای رفع انسدادها مستقر شده‌اند و تاکنون نزدیک به ۲۰۰ نفر دستگیر شده‌اند. بسیاری از معترضان، از جمله نمایندگان اتحادیه‌های کارگری، خشم خود را متوجه رئیس‌جمهور امانوئل ماکرون کرده و او را “مشکل اصلی” می‌دانند.