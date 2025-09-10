En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 6
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۲۷۶۵۳
کد خبر:۱۳۲۷۶۵۳
217 بازدید
حسینیه تابناک

تواشیح یا امام الرسل یا سندی

تواشیح يا امام الرسل یا سندي در مدح پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) با اجرای خوانندگان مختلف در اردن را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
حسینیه تابناک پیامبر اعظم میلاد پیامبر ویدیو پیامبر اکرم فیلم
اخبار مرتبط
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟