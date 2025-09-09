En
/
فا
En العربیة
العربیة / English
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۲۷۵۵۸
بازدید: ۳۵۱

هفته دهم لیگ چوگان جام نیلوفر

هفته دهم لیگ ملی چوگان ایران در سال ۱۴۰۴ با نام جام نیلوفر در بخش بانوان به میزبانی مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا برگزار و تیم بسپارشیمی سپیدان اصفهان قهرمان شد. تیم های کانون چوگان البرز ، نزاجا و فراجا به ترتیب مقام دوم و سوم و چهارم را از آن خود کردند. اسب جِنی وان به مالکیت مرجان ایزدی بهترین اسب و ملانیه آرزمندیا از تیم کانون چوگان البرز بعنوان بهترین بازیکن جام انتخاب شدند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
چوگان لیگ جام
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.