هفته دهم لیگ چوگان جام نیلوفر
هفته دهم لیگ ملی چوگان ایران در سال ۱۴۰۴ با نام جام نیلوفر در بخش بانوان به میزبانی مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا برگزار و تیم بسپارشیمی سپیدان اصفهان قهرمان شد. تیم های کانون چوگان البرز ، نزاجا و فراجا به ترتیب مقام دوم و سوم و چهارم را از آن خود کردند. اسب جِنی وان به مالکیت مرجان ایزدی بهترین اسب و ملانیه آرزمندیا از تیم کانون چوگان البرز بعنوان بهترین بازیکن جام انتخاب شدند.
گزارش خطا
پسندها:
۰
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.