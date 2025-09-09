هفته دهم لیگ چوگان جام نیلوفر

هفته دهم لیگ ملی چوگان ایران در سال ۱۴۰۴ با نام جام نیلوفر در بخش بانوان به میزبانی مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا برگزار و تیم بسپارشیمی سپیدان اصفهان قهرمان شد. تیم های کانون چوگان البرز ، نزاجا و فراجا به ترتیب مقام دوم و سوم و چهارم را از آن خود کردند. اسب جِنی وان به مالکیت مرجان ایزدی بهترین اسب و ملانیه آرزمندیا از تیم کانون چوگان البرز بعنوان بهترین بازیکن جام انتخاب شدند.