دیدار سید عباس عراقچی با رافائل گروسی

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان که صبح امروز سه شنبه ۱۸ شهریور به منظور دیدار با مقامات مصری به قاهره سفر کرده است، دقایقی قبل در جلسه‌ای مشترک با حضور بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی شرکت کرد.