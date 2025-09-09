En
کد خبر: ۱۳۲۷۵۵۴
بازدید: ۱۱۴۳

دیدار سید عباس عراقچی با رافائل گروسی

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان که صبح امروز سه شنبه ۱۸ شهریور به منظور دیدار با مقامات مصری به قاهره سفر کرده است، دقایقی قبل در جلسه‌ای مشترک با حضور بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی شرکت کرد.

عباس عراقچی وزیر خارجه ایران رافائل گروسی مصر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
