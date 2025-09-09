هفت ویدیو از حمله هوایی اسرائیل به قطر و محل ترور سران حماس

ده جنگنده رژیم اسرائیل با پوشش هوایی آمریکا که از پایگاه العدید در قطر انجام میشد، محل حضور سران حماس را با 12 بمب هدف قرار دادند و هسته اصلی حماس را ترور کردند. ویدیوهای منتشر شده از ویرانی این ساختمان حکایت دارد اما هنوز مشخص نیست کدام یک از سران حماس به شهادت رسیده اما رویترز و الجزیره گزارش کردهاند هیچ کدام از سران حماس در این حمله کشته نشدهاند. نکته قابل تامل آنکه سران حماس برای گفت و گو درباره طرح صلح با دعوت آمریکا گرد هم آمده بودند و از سویی دیگر ترامپ به نتانیاهو برای زدن این نشست چراغ سبز نشان میدهد. هفت ویدیو از این حمله و ساختمان منهدم شده حماس را میبینید.