کد خبر: ۱۳۲۷۵۴۷
بازدید: ۷

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به فرماندهان حماس در دوحه

رژیم صهیونیستی اعلام کرد که با همکاری شاباک و از طریق نیروی هوایی، ساختمان مرتبط با فرماندهان حماس در دوحه را هدف حمله هوایی دقیق قرار داده است. مقامات ارتش مدعی شدند فرماندهان هدف‌گرفته شده، مسئول هدایت فعالیت‌های حماس طی سال‌ها بوده و مستقیماً در عملیات‌های گذشته نقش داشته‌اند. وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد:حمله بزدلانه رژیم صهیونیستی که محل اقامت شماری از اعضای دفتر سیاسی حماس در دوحه را هدف قرار داد، به شدت محکوم می‌کنیم.

حمله رژیم صهیونیستی به قطر فرماندهان حماس دوحه قطر عکس بین الملل شهادت فرمانده حماس
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
