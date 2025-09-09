حمله هوایی رژیم صهیونیستی به فرماندهان حماس در دوحه

رژیم صهیونیستی اعلام کرد که با همکاری شاباک و از طریق نیروی هوایی، ساختمان مرتبط با فرماندهان حماس در دوحه را هدف حمله هوایی دقیق قرار داده است. مقامات ارتش مدعی شدند فرماندهان هدف‌گرفته شده، مسئول هدایت فعالیت‌های حماس طی سال‌ها بوده و مستقیماً در عملیات‌های گذشته نقش داشته‌اند. وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد:حمله بزدلانه رژیم صهیونیستی که محل اقامت شماری از اعضای دفتر سیاسی حماس در دوحه را هدف قرار داد، به شدت محکوم می‌کنیم.