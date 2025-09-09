مقامات نپال به دلیل آنچه «انقلاب زومر» خوانده می‌شود، با هلیکوپتر کشور را ترک کردند. اعتراضات گسترده در کشور پس از مسدود شدن تمام شبکه‌های اجتماعی توسط مقامات آغاز شد. نخست‌وزیر نپال، شارما اولی، در میانه ناآرامی‌ها استعفا داد. معترضان خانه‌های نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور، چند وزیر، سیاستمداران و پارلمان نپال را به آتش کشیدند. رسانه‌ها اعتراضات در نپال را «انقلاب نسل زد» نامیده‌اند زیرا زومرها - جوانان و دانشجویان - در تظاهرات شرکت دارند. در جریان این اعتراضات، آتش سوزی خانه نخست وزیر سابق نپال به آتش کشیده شد، همسرش در این آتش سوزی جان باخت. همچنین، هتل هیلتون به تازگی توسط معترضان در نپال به آتش کشیده شده است. این هتل با پسر نخست‌وزیر مرتبط است. لحظات سوختن خانه و همسر نخست وزیر نپال و همچنین هتل هیلتون را می‌بینید.