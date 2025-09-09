ییلاق تابستانی ناصرالدین شاه، در مراحل پایانی مرمت

کاخ ناصری شهرستانک که از سوی صندوق توسعه و احیا به بخش خصوصی واگذار شده، با طی مراحل پایانی مرمت، به زودی در قالب یک مجموعه گردشگری سلامت، فرهنگ، اقامتی و پذیرایی در دسترس مردم و گردشگران قرار می‌گیرد. این کاخ در انتهای روستای شهرستانک در شهرستان آسارا در استان البرز و در حاشیه جاده چالوس قرار دارد و به مدت بیست سال در قالب کاخ تابستانی، میزبان ناصرالدین شاه بوده است.